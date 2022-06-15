Нарушено водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария на EVN България захранване ПС Дипсизи днес (сряда) 15.06.2022г. до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на част от гр. Нова Загора

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.