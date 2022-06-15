Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Стоян Заимов ''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.06.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Стоян Заимов" южна част блокове големи номера от 09:00ч.до 15:00ч.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.