Прекъсване водоподаването на кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул.''Поп Тома'' на 15.06.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 11:30 до 19:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.