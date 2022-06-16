МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

Ученици от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен взеха участие в заключителните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "‚,Подкрепа за успех”, като се включиха в междуучилищно събитие, което се проведе в СУ „Константин Константинов“ – Сливен.

Участниците в това мероприятие бяха ученици от три училища, които показаха своите умения и творческо въображение в арт работилници. Малките творци създадоха екипни рисунки на тема „Приятелство“.

Празникът продължи с много песни, стихове, танци и акробатично изпълнение.

Благодарим на домакините за прекрасния ден!

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