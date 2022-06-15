Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл на 15.06.2022г. /сряда/ ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:30ч. до 12:00ч. улиците в централна градска част .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.