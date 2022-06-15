Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 15.06.2022г.(сряда) от 10:00ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.