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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на бул.''Георги Данчев'' и кв.'' Дружба'' утре 16.06.2022г

15 юни 2022 13:21, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности утре 16.06.2022г.(четвъртък) от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на бул.''Георги Данчев'' и кв.''Дружба'' .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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