#опзнайНи - Натали Господинова

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 19 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 2

Натали Господинова е истинско бижу! Енергична, забавна и позитивна, Натали дебютира блестящо в образа на стихийната Вида от пиесата "Боряна" на Йордан Йовков. Доказа, че носи в себе си много сценичен талант, като запя дори "лястовичата песен" на живо в спектакъла и възхити не само нас и публиката, а и самата себе. Благодарим ѝ за усмивките, за отношението, за труда и подкрепата! Можете да я гледате в краткото интервю, в което споделя какво й носи участието й в училищната театрална трупа. Приятно гледане!

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