Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

#опзнайНи - Натали Господинова

17 юни 2022 19:15, Николина Велчева ( ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 19 минути, брой четения: 2
Натали

Натали Господинова е истинско бижу! Енергична, забавна и позитивна, Натали дебютира блестящо в образа на стихийната Вида от пиесата "Боряна" на Йордан Йовков. Доказа, че носи в себе си много сценичен талант, като запя дори "лястовичата песен" на живо в спектакъла и възхити не само нас и публиката, а и самата себе. Благодарим ѝ за усмивките, за отношението, за труда и подкрепата! Можете да я гледате в краткото интервю, в което споделя какво й носи участието й в училищната театрална трупа. Приятно гледане!

Снимки

прием
« предишна


 