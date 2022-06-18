Прекъсване на водоподаването с. Панаретово

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 18.06.2022г.(събота) от 10.00ч до 16:30ч. ще бъде прекъснато в с. Панаретово