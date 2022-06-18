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Прекъсване водоподаването на кв.Ново село

18 юни 2022 13:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 18

Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 18.06.2022г.(събота) от 09.30ч до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село"– бул.''Панайот Хитов'' и улиците на юг от него.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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