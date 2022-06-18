#опознайНи - Йоан Чолаков

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 34 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 7

Йоан Чолаков е смел, амбициозен и интелигентен. Неговата настоятелнст му помогна за отрицателно време да намери себе си в ролята на Фабри в научно-фантастичната пиеса „Р.У.Р.“ по Карл Чапек. Успя да много кратко време да влезе в екипа. Неговият дебют предстои на 24 юни 2022 г. в Зала "Зора" от 16.30 ч. в рамките на фестивала "Сцена под Сините камъни". Благодарим му за отдадеността и усилията и му пожелаваме успех!

https://youtu.be/XwTdg6oOGUs

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