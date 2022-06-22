Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

22 юни 2022 11:02, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 7 минути, брой четения: 7

Редовната поправителна сесия по Математика за V, VI, VII клас ще се проведе на 29.06.2022 г. от 8.30 часа в кабинет Математика.

До 29.06., от 8.00 до 10.00 часа, учениците могат да се обръщат към учителите по съответния учебен предмет за консултации и указания.

Файлове

Поправителна сесия [49.1KB]

Microsoft Word Open XML Document

« предишна


 