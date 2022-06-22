СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 7 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 7

Редовната поправителна сесия по Математика за V, VI, VII клас ще се проведе на 29.06.2022 г. от 8.30 часа в кабинет Математика.

До 29.06., от 8.00 до 10.00 часа, учениците могат да се обръщат към учителите по съответния учебен предмет за консултации и указания.

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