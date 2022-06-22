Прекъсване водоподаването на кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.06.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 11.00ч. до 14:00ч. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация -