Прекъсване водоподаването на с.Любенец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 21.06.2022г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на с.Любенец от 22:00ч. до 14:00ч. на 22.06.2022г.(сряда).

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.