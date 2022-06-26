Прекъсване водоподаването на с.Бозаджии

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя) 26.06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бозаджии до отстраняване.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.