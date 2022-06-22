Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 23.06.2022г. четвъртък

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл на 23.06.2022г. /четвъртък/ ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 20:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на