СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.06.2022

Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно

592 26.5.2022 26.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно

593 26.5.2022 26.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ Сливен средно

594 26.5.2022 26.6.2022 4 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Сливен средно

595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно

596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно

597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно

598 01.6.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно

599 01.6.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно

600 01.6.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно

601 26.5.2022 30.6.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен основно

602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно

603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

604 26.5.2022 30.6.2022 2 БАРМАН Сливен средно

605 26.5.2022 30.6.2022 3 ЛАБОРАНТ ТЪКАН Сливен средно

606 26.5.2022 30.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно

607 26.5.2022 30.6.2022 8 ТЪКАЧ Сливен средно

608 26.5.2022 30.6.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно

609 26.5.2022 30.6.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно

610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно

611 26.5.2022 30.6.2022 4 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР ХОБЕЛ МАШИНИ Сливен средно

612 26.5.2022 30.6.2022 4 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно

613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно

615 26.5.2022 30.6.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно

616 26.5.2022 30.6.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

631 30.5.2022 30.6.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно

639 01.6.2022 30.6.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

642 01.6.2022 31.7.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

648 02.6.2022 30.6.2022 5 ОПАКОВАЧ Сливен средно

649 03.6.2022 08.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

650 03.6.2022 08.7.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

651 03.6.2022 08.7.2022 2 ПАКЕТИРОВАЧ Сливен средно/основно

652 03.6.2022 30.6.2022 2 ПОМ. ГОТВАЧ Сливен средно/основно

654 09.6.2022 07.7.2022 2 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Сливен средно/основно

655 09.6.2022 07.7.2022 2 СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Сливен средно

657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

658 13.6.2022 11.7.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ НА МЕТАЛ Сливен средно

662 09.6.2022 07.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

670 10.6.2022 08.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

673 10.6.2022 06.7.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

678 14.6.2022 15.7.2022 1 ШОФЬОР Т.Т. АВТОМОБИЛ Сливен средно

677 14.6.2022 15.7.2022 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

679 14.6.2022 15.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше

682 15.6.2022 30.6.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше

684 15.6.2022 15.7.2022 5 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

686 16.6.2022 15.7.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно

687 17.6.2022 15.7.2022 7 ТАПИЦЕР Сливен средно

688 17.6.2022 15.7.2022 2 БОЯДЖИЯ,ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно

689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно

690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно

693 21.6.2022 06.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше

694 21.6.2022 06.7.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ Сливен висше

695 21.6.2022 06.7.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно/основно

694 21.6.2022 06.7.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ Сливен висше

700 21.6.2022 27.6.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен висше

701 21.6.2022 04.7.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно

702 21.6.2022 04.7.2022 2 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно

703 22.6.2022 30.6.2022 6 РАБОТНИК ЖИВОТНОВЪД Сливен начално

704 22.6.2022 30.6.2022 2 ПАЗАЧ- ПОРТИЕР Сливен средно/основно

705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно

707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно

710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно