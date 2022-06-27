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Държавно лично първенство по вдигане на тежести

27 юни 2022 09:43, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 25 минути, брой четения: 14
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На провелото се Държавно лично първенство по вдигане на тежести се върнаха с медали:

злато за Веско Йорданов, сребро за Борислав Йорданов и бронз за Димитър Димитров. Браво на спечелилите!

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