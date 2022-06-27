Държавно лично първенство по вдигане на тежести

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 25 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 14

На провелото се Държавно лично първенство по вдигане на тежести се върнаха с медали:

злато за Веско Йорданов, сребро за Борислав Йорданов и бронз за Димитър Димитров. Браво на спечелилите!