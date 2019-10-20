РИМ - Сливен и Нов български университет Ви канят утре, 21.10.2019 г., на студентска изложба „Визуалният Изказ“

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 10 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 4

Нов български университет и Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви канят утре, 21.10.2019 г., на студентска изложба

„Визуалният Изказ“, и прожекция на студентски филми от 14.00 ч. в сградата на Първата държавна текстилна фабрика /площад "Стоил Войвода" 3/.