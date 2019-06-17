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Музейно-образователната програма "Ваканция в музея" стартира днес с втора група деца

17 юни 2019 15:20, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Миглена Маринова - музеен педагог в РИМ-Сливен

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен за поредна година организира детска програма "Ваканция в музея" с образователна и творческа част "ТЪРСАЧ! ОТКРИВАТЕЛ! РЕСТАВРАТОР! ТВОРЕЦ!".

Днес, 17 юни 2019 г. , участниците oт втората група се запознаха с институцията музей, основните понятия и термини, и с дейността на специалистите по отдели - История на България XV-XIX век , Нова и най-нова история, Археология, Етнография, Административно – стопански отдел.

Снимки

Миглена Маринова/музеен педагог/Теодора Недялкова - археолог в РИМ-СливенТеодора Недялкова - археологработни тетрадкизаниманияМария Кирова - отдел" История на България XV-XIX век "отдел" История на България XV-XIX век "Мария Кирова - отдел История на България XV-XIX век"Отдел "Нова и най - нова история" Отдел "Административно – стопански"пишеща машинаигри на двораигри
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