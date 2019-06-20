Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 90 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 90

Днес 20.06 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоснабдяването в северната част на кв. Българка до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.