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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автомобилна мехатроника
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
Срок на обучение - 5 години
Брой ученици 26
Професия: Tехник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
Срок на обучение - 5 години
Брой ученици 26
Професия: Монтьор на транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Руски език
Срок на обучение - 5 години
Брой ученици 26
Професия: Монтьор на подемно-транспортна техника
Специалност: Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В” и “С”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
Срок на обучение - 5 години
Брой ученици 26
Професия: Техник - технолог в дървообработването
Специалност: Мебелно производство
Срок на обучение - 5 години
без интензивно и без разширено изучаване на Руски език
Брой ученици 26
Обучение за водач на МПС
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с ЦПУ
Срок на обучение - 5 години
Брой ученици 26