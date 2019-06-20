ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 14 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 14

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автомобилна мехатроника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаване на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Tехник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаване на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаване на Руски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Монтьор на подемно-транспортна техника

Специалност: Подемно-транспортна техника,

монтирана на пътни транспортни средства

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В” и “С”

без интензивно и без разширено изучаване на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Техник - технолог в дървообработването

Специалност: Мебелно производство

Срок на обучение - 5 години

без интензивно и без разширено изучаване на Руски език

Брой ученици 26

Обучение за водач на МПС

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и системи с ЦПУ

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

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