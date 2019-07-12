Прекъсване на водоподаването в част от кв. Сини камъни

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 29

Днес 12.07 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Сини камъни до 13.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.