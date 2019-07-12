Прекъсване водоподаването на с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.07.2019г.(петък) до 16.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Мечкарево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.