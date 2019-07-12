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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед № РД-11-10-010/10.07.2019 за откриване на търг

12 юли 2019 10:41, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 38 минути, брой четения: 13

Файлове

Заповед № РД-11-10-010 [86.3KB]

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