Прекъсване на водоподаването в с.Дядово

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 33

На 27.07 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Дядово от 08.00ч. до 10.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.