Прекъсване на водоподаването в селата Малко Чочовене и Сотиря

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 29.07.2019 г. (понеделник) от 09. 30 ч. до 16. 30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в селата Малко Чочовене и Сотиря.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.