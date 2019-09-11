Прекъсване на водоподаването в село Бяла

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.09.2019г. (сряда) . до 16.00 ч е прекъснато водоподаването на с.Бяла.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.