Прекъсване на водоподаването в част от кв.'' Комлука''

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 105 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 105

Днес 11.09.2019 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв Комлука. в района на ул. Рила. до 12.00 часа. . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.