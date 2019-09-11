Прекъсване водоподаването на част кв."Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и част от вилна зона"

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 466 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 466

Днес 11.09.2019 Сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кварталите: Ново село,Българка,Сини камъни и част от Вилна зона до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.