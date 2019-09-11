ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ"

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 4 часа, брой четения: 89 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 89

Уважаеми родители и ученици, лятото свърши и отново сме на прага на новата учебна година. Ръководство и учители на ОУ "Панайот Хитов", официално Ви кани на 16 септември 2019 година от 9.15 часа в двора на училището, за да отпразнуваме заедно завръщането ни в училище. Успешна учебна година!