Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ "ПАНАЙОТ ХИТОВ"

11 септември 2019 11:28, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 4 часа, брой четения: 89
Първи учебен ден

Уважаеми родители и ученици, лятото свърши и отново сме на прага на новата учебна година. Ръководство и учители на ОУ "Панайот Хитов", официално Ви кани на 16 септември 2019 година от 9.15 часа в двора на училището, за да отпразнуваме заедно завръщането ни в училище. Успешна учебна година!

« предишнаследваща »


 