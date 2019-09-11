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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

11 септември 2019 11:34, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 4 часа, брой четения: 115
Родителска среща

Уважаеми родители, информираме Ви, че на 17.09.2019 година /вторник/ ще се проведе родителска среща по класове в училището. Начален час за Начален етап 17.00 часа, за Прогимназиален етап 17.30 часа. Очакваме Ви!

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