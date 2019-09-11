Прекъсване на водоподаването в кв. Република.

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 296 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 296

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварини ремонти на 11.09. 2019 г. (сряда) до 17. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Република".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.