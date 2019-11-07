Прекъсване на водоподаването с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 07.11 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в селото до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.