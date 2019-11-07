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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ „БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА“ В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

07 ноември 2019 13:21, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 19 минути, брой четения: 14
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Днес, 07.11.2019г. по случай патронния празник на СУ „Йордан Йовков“ - гр. Сливен ученици със специални образователни потребности оцветиха, изрязаха и апликираха символа на надеждата и изцелението - бялата лястовица.

На фона на творческите им занимания прозвучаха пропитите с болка и надежда думи на Йовковия герой от разказа „По жицата“: „ Ще я видите, чедо, ще я видите. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш... и ще оздравееш, чедо, не бой се…“

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