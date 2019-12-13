На седянка с Богданка

ДГ "Детски рай" преди 20 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 20

На 13.12. децата от група "Звездички" показаха своя артистичен талант, потапяйки ни по вълнуващ и емоционален начин в народния фолклор, като ни представиха един нов, увлекателен и хумористичен прочит на приказката за галената Богданка. Децата ни завладяха със сценично поведение и много настроение.

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