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На седянка с Богданка

13 декември 2019 23:04, Светла Жекова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 20 минути, брой четения: 20
Богданка

На 13.12. децата от група "Звездички" показаха своя артистичен талант, потапяйки ни по вълнуващ и емоционален начин в народния фолклор, като ни представиха един нов, увлекателен и хумористичен прочит на приказката за галената Богданка. Децата ни завладяха със сценично поведение и много настроение.

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БогданкаБогданкаБогданкаБогданкаБогданкаБогданкаБогданкаБогданкаБогданка
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