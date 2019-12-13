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Коледно парти на бонбончетата

13 декември 2019 23:25, Светла Жекова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 38
Коледно парти

На 13.12.2019г. родителите на децата от група "Бонбони", децата и техните учители се повеселиха предпразнично. Вечерта премина с много настроение, огромни усмивки и бляскави очички.

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