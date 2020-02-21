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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед на Областния управител за откриване на търг с тайно наддаване

21 февруари 2020 15:26, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 48 минути, брой четения: 7

Със заповед №РД-11-12-001 от 18.02.2020 г. Областният управител открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.метър за разполагане на кафе-автомат.

Подробности: в прикачения файл.

Файлове

Заповед за откриване на търг [91.5KB]

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