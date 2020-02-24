Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

"Топлофикация-Сливен"ЕАД уведомява своите клиенти, че поради отстраняване на възникнала авария ще бъде спряно топлоподаването на 24.02.2020г. от 9:00ч. до 22:00ч. към ж.к."Даме Груев" от бл.1 до бл.16; ж.к."Стоян Заимов"; ж.к."Младост"; ж.к."Дружба"; ж.к."Българка" и ж.к."Сини камъни".

Ръководството се извинява за причинените неудобства.