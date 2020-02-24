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Съобщение за авария

24 февруари 2020 08:48, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
авария

"Топлофикация-Сливен"ЕАД уведомява своите клиенти, че поради отстраняване на възникнала авария ще бъде спряно топлоподаването на 24.02.2020г. от 9:00ч. до 22:00ч. към ж.к."Даме Груев" от бл.1 до бл.16; ж.к."Стоян Заимов"; ж.к."Младост"; ж.к."Дружба"; ж.к."Българка" и ж.к."Сини камъни".

Ръководството се извинява за причинените неудобства.

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