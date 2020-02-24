Прекъсване на водоподаването в района на ул. Слънчева поляна

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 6

Днес 24.02 /понеделник/до 11.00ч поради авария ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Слънчева поляна .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.