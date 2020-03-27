Прекъсване на водоподаването на с. Панаретово и с.Трапоколово

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.03.2020г./петък/ до 16.30 ч.ще бъде нарушено водоподаването на с. Панаретово и с.Трапоколово.