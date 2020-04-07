Прекъсване на водоподаването на с. Камен.

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на Помпена станция от 20.00 часа на 07.04.2020 г. до 10.30 .часа на 08.04.2020 г. Сряда/ е прекъснато водоподаването на село Камен.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.