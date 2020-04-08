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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛАСТЕН КРЪГ

08 април 2020 08:12, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 14 минути, брой четения: 12

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

УЧАСТВАЛИ В ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛАСТЕН КРЪГ

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС

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РЕЗУЛТАТИТЕ [266KB]

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