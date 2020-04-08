Прекъсване на водоподаването на с. Скобелево и с. Драгоданово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт до 15.30 .часа на 08.04.2020 г. Сряда/ е прекъснато водоподаването на с. Скобелево и с. Драгоданово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.