Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес изписват първите двама излекувани пациенти с коронавирус в Сливен

08 април 2020 09:15, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 20 минути, брой четения: 23
---

Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в Отделението по инфекциозни болести на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Пациентите имат по две отрицателни проби с PCR тестове и ще продължат симптоматично лечение в дома си. От РЗИ е връчено предписание за поставянето им под карантина в следващите 28 дни, както е разписано по протокол. 

« предишнаследваща »


 