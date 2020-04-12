Нарушаване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт на напорен водопровод е възможно нарушаване на водоподаването на кв. Речица в периода от време от 16.30 часа на 12.04.2020 г до 16.30 часа на 13,04 2020 г.