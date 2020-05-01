Прекъсване водоподаването в част от кв.Даме Груев

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 4

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради теч от захранващ водопровод на 01.05.2020г.(петък) от 04.00ч. до отстраняване е прекъснато водоподаването в част от кв.Д.Груев в района на бул."Хаджи Димитър" и бул."Илинденско въстание".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.