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Съболезнования към семейството на д-р Иванова от д-р Васислав Петров

02 май 2020 11:10, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 31
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Изпълнителният директор на МБАЛ Д-р "Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, отправя своите най-искрени съболезнования към семейството на д-р Илияна Иванова.

"Отиде си един добър специалист, отдаден до последно на лекарската професия, борещ се за здравето и живота на своите пациенти. Изгубихме лекар, който беше пример за по-младите си колеги, майка, съпруга и приятел. Поклон пред паметта й!", каза д-р Петров.

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