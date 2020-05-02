Съболезнования към семейството на д-р Иванова от д-р Васислав Петров

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Изпълнителният директор на МБАЛ Д-р "Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, отправя своите най-искрени съболезнования към семейството на д-р Илияна Иванова.

"Отиде си един добър специалист, отдаден до последно на лекарската професия, борещ се за здравето и живота на своите пациенти. Изгубихме лекар, който беше пример за по-младите си колеги, майка, съпруга и приятел. Поклон пред паметта й!", каза д-р Петров.