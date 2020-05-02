Нарушено водоподаване в района на Индустриална зона с.Самуилово,с.Гергевец и с.Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Днес 02.05 /събота/ поради прекъсване на електрозахранването е нарушено водоподаването в Индустриална зона и селата: Самуилово, Гергевец и Крушаре до възстановяване на ел.захранване.Работи се по отстраняване на проблема. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.