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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на Индустриална зона с.Самуилово,с.Гергевец и с.Крушаре

02 май 2020 20:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21

Днес 02.05 /събота/ поради прекъсване на електрозахранването е нарушено водоподаването в Индустриална зона и селата: Самуилово, Гергевец и Крушаре до възстановяване на ел.захранване.Работи се по отстраняване на проблема. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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