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Сливен. Новини от източника. Последни новини

12 часа днес - поклонение в памет на д-р Илияна Иванова

03 май 2020 09:37, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 22 минути, брой четения: 18
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От 12 часа днес пред административния вход на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен ще се проведе поклонение в памет на д-р Илияна Иванова, починала след боледуване от Ковид-19. Нейни близки, приятели и колеги  ще я изпратят по последния й път. Погребението е от 13 часа в тесен семеен кръг. 

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