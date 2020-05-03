12 часа днес - поклонение в памет на д-р Илияна Иванова

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

От 12 часа днес пред административния вход на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен ще се проведе поклонение в памет на д-р Илияна Иванова, починала след боледуване от Ковид-19. Нейни близки, приятели и колеги ще я изпратят по последния й път. Погребението е от 13 часа в тесен семеен кръг.